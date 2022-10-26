В течение суток под вражескими обстрелами оказались три района Харьковской области — ОВА

В результате вражеских обстрелов раненых среди гражданского населения не зафиксировано.

Армия Российской Федерации за прошедшие сутки продолжала обстреливать населенные пункты Харьковской области, расположенные у линии столкновения и границы с РФ.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты атаковали населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.

"В частности из минометов, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны Ольховатка, Бударки, Шевченково, Стрелка, Дворична, Берестово, Первомайское и другие населенные пункты", — рассказал Синегубов.

Напомним, на Харьковщине в Казачьей Лопане, которая недавно была освобождена от оккупантов, на мине подорвалась пожилая женщина.

Ситуация в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты, убегая из области, оставили в Балаклее 13 мешков с секретными документами.

В деоккупированном поселке Казачья Лопань правоохранители обнаружили тела двух мужчин со следами пыток и насильственной смерти.

СБУ сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности депутатам и представителям оккупационных администраций Харьковщины. Два местных депутата присоединились к россиянам и согласились с ними сотрудничать.

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