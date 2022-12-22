В течение суток Россия нанесла пять ракетных и пять авиационных ударов по Украине — Генштаб

Враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток российские оккупанты нанесли пять ракетных и пять авиационных ударов, а также совершили около 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, включая ночной обстрел гражданской инфраструктуры города Марганец Днепропетровской области.

Днем враг обстрелял Времен Яр Донецкой области, где есть жертвы среди мирного населения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 22 декабря.

Враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском и не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

В Купянском направлении враг обстрелял районы Новомлынска, Крахмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстреливал Верхнекаменное, Белогоровку, Бахмут, Клещиевку, Андреевку, Александро-Шультино, Курдюмовку, Озаряновку и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении ургневого поражения потерпели районы населенных пунктов Константиновка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

20 декабря этого года Силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области. В результате поражены до 140 военнослужащих российских оккупационных войск и уничтожены восемь грузовых автомобилей Камаз с боеприпасами.

По уточненной информации, в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 ранеными. Уничтожено до 20 единиц военной техники разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, два состава боеприпасов и три района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, США стремятся создать предпосылки для мирных переговоров между Украиной и Россией. В Штатах есть три разных варианта развития этих событий, два из которых предусматривают потерю украинских территорий.

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