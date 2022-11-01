В течение суток россияне били из артиллерии по двум районам на Харьковщине — ОВА

Пиротехники продолжают разминировать освобожденные от оккупантов территории Харьковской области.
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты Харьковщины, граничащие с линией столкновения, в частности Купянского и Чугуевского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он также отметил, что в Харькове ночь прошла без ударов россиян.
"После 21 часа оккупанты нанесли удары по Купянску, разрушен жилой дом. Жертв и пострадавших нет. В течение суток медики госпитализировали женщину 50 лет, которая пострадала в результате обстрела в Ковшаровке Купянского района. Пациентка в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 563 взрывоопасных предмета.
Ситуация в Харьковской области
Правоохранители продолжают фиксировать преступления русской армии на деоккупированных территориях Харьковской области.
Так, в Харьковской области правоохранители обнаружили еще одно массовое захоронение воинов ВСУ. В братской могиле может находиться 17 тел украинских защитников.
В Изюме Харьковской области правоохранители изъяли тела 46-летнего мужчины, его 20-летнего сына и 56-летнего знакомого, которых россияне расстреляли во время оккупации.
Правоохранители открыли 12 уголовных производств в отношении педагогов, которые согласились на сотрудничество с "администрациями" врага в Харьковской области.
Читайте также:
- Трагедия на Харьковщине: от взрыва фрагмента ракеты погибли супруги с 4-летней дочерью (фото)
- Путин заявил, что массированный ракетный удар по Украине был "местью", и снова пригрозил украинцам
- Российские ракеты, которыми хотели обстрелять Харьков, снова упали в Белгороде: фото, видео