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В течение суток россияне били из артиллерии по двум районам на Харьковщине — ОВА

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В течение суток россияне били из артиллерии по двум районам на Харьковщине — ОВА

Фото: Олег Синєгубов

Пиротехники продолжают разминировать освобожденные от оккупантов территории Харьковской области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты Харьковщины, граничащие с линией столкновения, в частности Купянского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он также отметил, что в Харькове ночь прошла без ударов россиян.

"После 21 часа оккупанты нанесли удары по Купянску, разрушен жилой дом. Жертв и пострадавших нет. В течение суток медики госпитализировали женщину 50 лет, которая пострадала в результате обстрела в Ковшаровке Купянского района. Пациентка в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 563 взрывоопасных предмета.

Ситуация в Харьковской области

Правоохранители продолжают фиксировать преступления русской армии на деоккупированных территориях Харьковской области.

Так, в Харьковской области правоохранители обнаружили еще одно массовое захоронение воинов ВСУ. В братской могиле может находиться 17 тел украинских защитников.

В Изюме Харьковской области правоохранители изъяли тела 46-летнего мужчины, его 20-летнего сына и 56-летнего знакомого, которых россияне расстреляли во время оккупации.

Правоохранители открыли 12 уголовных производств в отношении педагогов, которые согласились на сотрудничество с "администрациями" врага в Харьковской области.

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