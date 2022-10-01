В течение суток россияне убили в Донецкой области четырех мирных жителей

Только за прошедшие сутки, 30 сентября, военные РФ убили четырех жителей региона. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погибли 913 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских атак погибли два жителя в Максимильяновке, одна — в Бахмуте и одна — в Святогорске. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, шесть человек получили ранения. Больше всего пострадавших – в Бахмуте – трое жителей. С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области ранены 2294 человека.

Напомним, начались 220 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян возле Зайцева и Соледара, поражен опорный пункт и склады врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 1 октября.

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