В течение суток россияне убили в Донецкой области трех мирных жителей

Только за прошедшие сутки, 18 сентября, военные РФ убили двух жителей региона. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погиб 861 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских атак погибли три человека — в Торецке, Ягодном и Богородичном. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, восемь человек получили ранения. Больше всего пострадавших — в Бахмуте и Нью-Йорке — по два жителя. С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области ранен 2161 человек.

Напомним, начались 208 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили российские атаки в районе трех населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 19 сентября.

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