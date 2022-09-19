Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В течение суток россияне убили в Донецкой области трех мирных жителей

Дата публикации
Просмотры
154
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В течение суток россияне убили в Донецкой области трех мирных жителей

Фото: Associated Press

Армия Российской Федерации продолжает убивать мирное население Донецкой области.

Только за прошедшие сутки, 18 сентября, военные РФ убили двух жителей региона. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погиб 861 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских атак погибли три человека — в Торецке, Ягодном и Богородичном. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, восемь человек получили ранения. Больше всего пострадавших — в Бахмуте и Нью-Йорке — по два жителя. С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области ранен 2161 человек.

Напомним, начались 208 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили российские атаки в районе трех населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 19 сентября.

Читайте также:

Младенец получил контузию: страшный ураган унес одну жизнь и травмировал еще восьмерых

Младенец получил контузию: страшный ураган унес одну жизнь и травмировал еще восьмерых

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация