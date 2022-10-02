В течение суток россияне убили в Донецкой области трех мирных жителей

За прошедшие сутки, 1 октября, военные агрессора России убили трех жителей региона. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погибли 916 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских атак погибли два мирных жителя Авдеевцы и олын — в Парасковеевке. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, девять человек получили ранения. Больше всего пострадавших — в Елизаветовке — три человека, а в Бахмуте и Авдеевке — по два человека. С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области ранены 2302 человека.

Напомним, начались 221 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки возле Бахмута и Первомайского, авация поразила опорный пункт врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 октября.

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