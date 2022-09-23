В течение суток россияне убили в Донекой области семь мирных жителей, 17 ранены

Только за прошедшие сутки, 22 сентября, военные страны-агрессорки России убили семь жителей региона. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погибли 880 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских атак погибли трое жителей Бахмута, двое — Торецкая, по одному погибшему во Временном Яру и в Клещиевке. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, 17 человек получили ранения. Больше всего пострадавших – семеро – в Торецке. С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области ранены 2222 человека.

Фото: facebook/Павел Кириленко

Оккупанты агрессорки России ударили ракетой по жилому дому в Торецке. От удара в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия – от 9 до 7 этажа. Спасателям удалось спасти из-под завалов 19 человек, среди которых двое детей.

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