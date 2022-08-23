В течение суток в Луганской области ВСУ отбили наступления врага по четырем направлениям — Гайдай

Так, за минувшую ночь в Луганской области россияне выпустили по населенным пунктам и укреплениям украинских военных 14 ракет, совершили семь обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии, неоднократно была применена авиация.

Об этом 23 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что в течение суток ВСУ были отбиты наступления врага по четырем направлениям – повсюду противник со значительными потерями вынужден был отступить.

Гайдай также отметил, что в последние дни тенденция отказа людей работать на оккупантов усилились. "Людям предлагали тяжелую работу фактически за минимальную плату, которую потом еще и не отдавали. А теперь население узнает, что российским специалистам, которых также приглашают в Луганскую область для вспомогательных работ, платят в 10-15 раз больше. Так, к примеру, сотрудникам мосводоканала, работавших в Счастье, за июль выдали в среднем по 139 тысяч рублей. Почему жители Луганщины должны работать за 10 тысяч — они не понимают", — написал глава Луганской ОВА.

Также от возмущенных произволом России жителей временно оккупированных территорий стало известно, что в Должанске во время принудительной мобилизации рвутся паспорта. Этим занимаются российские военные. "Если во время отлова мужчина пытается предъявить какие-то документы – отсрочку или броню – их разрывают на месте. Иногда и паспорта. Враг признает свою неспособность организовать массированное наступление в течение последнего месяца, превратить тактические успехи в оперативные достижения. Поэтому пытается восстановить боеспособность подразделений разными противозаконными методами, чтобы не допустить контрнаступления украинских военных", — заявил Гайдай.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 181-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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