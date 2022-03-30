В течение суток в Житомирской области шесть раз объявляли тревогу: куда прилетело

В течение суток в Житомирской области шесть раз объявляли тревогу: куда прилетело

Пострадавших в результате авиаударов нет.

За прошедшие сутки, 29 марта, на территории Житомирской области было объявлено шесть воздушных тревог.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Житомирской области.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов разрушения и повреждения получили ряд населенных пунктов.

Утром 29 марта стало известно о ракетном ударе по территории Семеновской территориальной громады Бердичевского района.

Вблизи села Карвиновка Чудновской территориальной громады были обнаружены обломки вражеской ракеты. В Малинской территориальной общине утром 29 марта авиаудары потерпели села Украинка, Лумля и Дружное. Вечером того же дня – села Любовичи и Приветное.

В полиции напоминают, что сигналы воздушной тревоги обязательны к исполнению. "Не пренебрегайте собственной безопасностью, а сразу перемещайтесь в укрытие".

Как сообщалось, в ночь на 30 марта армия Российской Федерации нанесла три ракетных удара по Хмельницкому. Это первый обстрел города с начала российской войны в Украине, 24 февраля. Оккупанты РФ гатили по промышленным объектам области. Информация о пострадавших проверяется.

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