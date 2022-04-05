В течение суток возобновлено электроснабжение более 123,7 тыс. потребителей

В течение суток возобновлено электроснабжение более 123,7 тыс. потребителей

Газоснабжение восстановлено 832 потребителям.

За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение более 123,7 тысяч потребителей.

В частности, в Черниговской области – 100 тысячам потребителей (данные за двое прошедших суток), в Запорожской – 8,5 тыс., в Донецкой – 4,6 тыс., в Киевской – 4,1 тыс., в Сумской – почти 4 тыс., в Харьковской – 1,5 тыс., в Луганской – 500, в Николаевской – 370 потребителям.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

По состоянию на 5 апреля в Украине остаются обесточенными свыше 1245 населенных пунктов, более 759,3 тыс. потребителей.

Газоснабжение восстановлено 832 потребителям. Без газоснабжения остаются более 334 тысяч абонентов

В некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.

Напомним, в Тростянце начали работу по восстановлению объектов инфраструктуры.

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