В течение зимы увидим контрнаступление ВСУ: военный эксперт озвучил прогноз

Павел Нарожный отмечает, что теплая погода не способствует передвижению ни украинской, ни российской военной техники. И дальнейшая ситуация на фронте зависит прежде всего от погодных условий.

Враг продолжает давление на Бахмутском направлении, но он уже не так силен как был две-три недели назад. Однако захватчики продолжают мобилизацию как в России, так и на оккупированных территориях.

Так что определенное количество военных страна-агрессор может собрать.

Об этом "24 каналу" рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

"В течение зимы увидим контрнаступление ВСУ"

По мнению военного эксперта, это российское командование может собрать около 100-130 мобилизованных, начавших обучение еще в сентябре. Россия зимой может бросить их на фронт как под Бахмут, так и на Кременную, чтобы попытаться отбить город.

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"Но в течение зимы мы еще увидим украинское контрнаступление", — отметил он.

Нарожный добавил, что теплая погода не способствует передвижению ни украинской, ни российской военной техники. И дальнейшая ситуация на фронте зависит прежде всего от погодных условий.

"Держимся и готовимся, что, возможно, эти 100 — 150 тысяч еще подойдут на Бахмутское или другое направление. Готовимся их отбивать", — подчеркнул военный эксперт.

От атак в Бахмуте к обороне Лисичанска: что ждет оккупантов

Нарожный подчеркнул, что вопрос логистики крайне важен в войне. К тому же следует понимать, что военная техника оккупантов, занимающаяся перевозкой, довольно тяжелая и не может быстро передвигаться. Это делает ее легкой мишенью для артиллерии.

"Это значит, что тем, кто находится в Кременной и дальше по цепочке – Северодонецк и Лисичанск – будет очень тяжело держать оборону. Вопрос времени, когда они истощат все припасы, которые имеют, и им нужно будет как-то их поставлять", – сказал военный эксперт.

По его мнению, напряжение вокруг Бахмута в течение следующих двух-трех месяцев начнет "сдуваться", а затем перейдет на Лисичанск, Северодонецк и Кременную. Россиянам придется не атаковать в Бахмуте, а обороняться в Лисичанске.

Чего ждать на юге

В последнее время на юге Украины учащаются удары ВСУ по объектам российских оккупантов. По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, это похоже на подготовку украинских защитников к наступлению. Ведь подобное развитие событий мы наблюдали перед освобождением Херсона, когда ВСУ наносили удары по объектам захватчиков.

Пока концентрация подобных усилий происходит на левом берегу Херсонской и Запорожской области. В частности, часто "звучит" Бердянск, Токмак и Мелитополь. Так, объекты оккупантов в этих городах постоянно испытывают ракетные удары со стороны украинской армии.

"Если сравнить с Херсонской областью, то вполне возможно, что это и есть подготовка к возможным наступательным действиям", – заметил военный обозреватель.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что удары по военным объектам на территории России будут продолжаться, также они будут наноситься дальше вглубь страны-агрессора.

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