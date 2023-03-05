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В Тернополе мобилизованный на пять месяцев исчез из воинской части: как его наказали

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Тернополе мобилизованный на пять месяцев исчез из воинской части: как его наказали

Мужчина сам вернулся на службу.

В Тернополе мобилизованный на пять месяцев исчез из воинской части. За это он был приговорен к 1 году и 6 месяцам пребывания в дисциплинарном батальоне.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

По данным суда, мужчину мобилизовали на военную службу 26 февраля 2022 года. Однако он 15 июня 2022 года самовольно покинул воинскую часть и не приходил на службу до 15 ноября 2022 года.

Мужчина самостоятельно пришел в воинскую часть только в ноябре. Военный на суде признал свою вину и раскаялся.

Судья признал мужчину виновным по ч.5 ст.407 УК Украины и приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с содержанием в дисциплинарном батальоне для военнослужащих.

Напомним, в Черкасской области будут судить 33-летнего мужчину, который проигнорировал повестку.

Также в г. Тячев Закарпатской области мужчина угнал автомобиль, потому что местный военкомат отказался его мобилизовать.

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Дата публикации
Просмотры
3249
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