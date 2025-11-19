В Тернополе объявили трехдневный траур по жертвам российской атаки

Последствия атаки на Тернополь / © Associated Press

Реклама

В Тернополеобъявлен трехдневный траур с 19 по 21 ноября из-за гибели людей во время ночных российских обстрелов. Город чтит память жертв, ограничивая публичные развлекательные события и приспуская флаги.

об этом сообщили в Тернопольском горсовете.

«Враг нанес удар по промышленному объекту и двум жилым домам, расположенным на территории массива „Солнечный“. В результате обстрела зафиксированы значительные разрушения и жертвы среди мирных жителей города. В связи с трагическими событиями, на территории Тернопольской городской территориальной общины отменены развлекательные мероприятия, а на всех государственных учреждениях будут приспущены флаги», — говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, в ночь на 19 ноября российская атака ракетами и дронами по жилым домам Тернополя вызвала пожары и разрушение нескольких этажей. ГСЧС подтвердила гибель 25 человек, включая трех детей. Пострадали 73 жителя, среди них 15 детей.

Позже стало известно, что из-под завалов достали живого мужчину.