В Тернополе сгорели заживо 19 человек, среди них трое детей — МВД

Последствия удара по Тернополю

Реклама

Во время ночного ракетного удара по Тернополю погибли по меньшей мере 25 человек, среди которых трое детей 5, 7 и 16 лет. Еще около 80 человек получили ранения, 47 из них находятся в больницах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Здесь сгорели заживо 19 человек, из них три ребенка: 5, 7 и 16 лет. Полчаса назад на уровне 5-6 этажа мы установили контакт с 20-летним парнем, который зажат в бетонном саркофаге, но он жив. Мы уверены, что выживших людей мы спасем", - сказал Клименко.

Реклама

По данным руководителя управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната, в одну из многоэтажек Тернополя могла попасть крылатая ракета Х-101. Доподлинно неизвестно, произошло ли прямое попадание, или обломки ракеты.

Атака произошла в ночь на 19 ноября, когда российские захватчики ударили по жилым многоэтажкам города с помощью ракет и дронов. Из-за удара вспыхнули пожары, часть домов потерпела разрушения, а под завалами оказались люди.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила гибель 25 человек, из них трое детей, а количество пострадавших выросло до 73, среди них 15 детей.