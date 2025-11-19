В Тернополе возросло количество пострадавших после атаки

Аварийно-спасательные работы

В городе Тернопольпродолжаются аварийно-спасательные работы после ночной атаки российских захватчиков. По состоянию на сейчас известно о 25 погибших, среди которых трое детей, и 92 раненых, из них 18 детей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Чрезвычайники спасли 46 человек, включая 7 детей. На местах событий работают 13 психологов ГСЧС, которые оказали помощь уже 145 пострадавшим.

Развернуты Пункты несокрушимости, куда обратились 12 человек, среди которых две семьи нуждаются в жилье. Волонтеры доставили продукты питания и предметы первой необходимости, а также работает полевая кухня для пострадавших.

К ликвидации последствий ударов привлечены почти 200 спасателей из разных регионов Украины и более 50 единиц техники ГСЧС, в том числе противопожарный робот, кинологи и подразделение беспилотных систем Тернопольщины.

Напомним, ранее мы писали о том, что Тернополь объявил трехдневныйтраур после трагических ночных обстрелов.

В ночь на 19 ноября российская атака ракетами и дронами по жилым домам Тернополя вызвала пожары и разрушения нескольких этажей.