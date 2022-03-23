В Тернопольской области ежедневно собирают по пятнадцать тысяч продуктовых наборов для людей на линии фронта

В Тернопольской области ежедневно собирают по пятнадцать тысяч продуктовых наборов для людей на линии фронта

Таких наборов в этом штабе обязались сделать миллион и обещают – все они дойдут до нуждающихся.

Два министерства – аграрной и социальной политики – организовались и создали гуманитарный штаб поддержки обороны Украины. Он координирует работу между благотворителями, добровольцами и получателями. Сейчас в Тернопольской области ежедневно собирают по пятнадцать тысяч продуктовых наборов и отправляют их в горячие точки страны.

Об этом говорится в ТСН.

На одном из аграрных предприятий Тернопольщины кипит работа как в улье. Пчелки-волонтеры сортируют, упаковывают и грузят. «Кладется 2 кг крупы, килограмм сахара, макароны, банка тушкованки и литр растительного масла. Также дополнительно у нас идет печенье», – говорят волонтеры.

Ежедневно сюда, как на работу, приходит до трехсот волонтеров — преимущественно сбежавшие с горячих точек переселенцы. «Надо что-то делать, помогать людям, потому что люди в Харькове без еды сидят», – говорит волонтер из Харькова.

Строитель Руслан из Харькова говорит, восстановлением родного города займется позже, а пока вместе с сыном упаковывает продукты для оставшихся в затруднении. «Первая неделя, дней 10 очень, тяжело было с продуктами, потому что относившиеся говорили, что в магазинах совсем ничего нет, а вот сейчас помощь стала доходить и легче людям», — говорит мужчина.

Рядом с волонтером из Харькова горит волонтер Мария из Тернополя. С утра до вечера она складывает ящики для жизненно необходимых продуктов.

Человеческий конвейер поражает самоорганизацией — каждый, как маленький, но очень нужный винтик, в огромном механизме помощи. У каждого сейчас свой фронт, говорят аграрии-благодетели. Более пятисот компаний поставляют сюда продукты. «Нами выделено 180 тысяч банок тушеного мяса, кроме того наши партнеры, наши коллеги – аграрии нам еще на 72 тысячи выделили», – рассказал генеральный директор компании-благодетельницы Андрей Баран.

Всего из Тернопольской области в другие области должны отправить 250 000 наборов. «Уже отправлено в Харьковскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую область, сейчас готовимся в Черниговскую», — добавляет руководительница благотворительного фонда Любовь Вовк.

В Тернопольской области ежедневно составляют по пятнадцать тысяч продуктовых наборов

Как работает этот механизм снабжения. Минсоцполитики получает от гражданско-военных администраций заявки на помощь, Министерство аграрной политики помогает с продуктами. А штаб поддержки обороны координирует работу между благотворителями и получателями. «Сюда на склад мы привезли около тысячи трехсот тонн продуктов питания. Принцип таков, что министерство соцполитики видит, где сегодня нужно отправить эти продуктовые наборы, вот сейчас мы грузим 50 тысяч продуктовых наборов в Киевскую область, но эти продуктовые наборы будут направлены на Черниговщину», — объясняет координатор штаба поддержки обороны Украины Иван Чайковский.

«Вагоны доезжают в распределительные пункты на определенные станции в тех областях, где есть запрос и бывает так, что иногда вагоны доезжают в одну область, а другая область себе небольшими партиями потом забирает те грузы», — добавляет руководитель фонда.

Таких наборов в этом штабе обязались сделать миллион и обещают – все они дойдут до нуждающихся.

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