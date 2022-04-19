В Тернопольской области пьяному нарушителю комендантского часа вручили повестку в военкомат.

Патрульные обнаружили нетрезвого 35-летнего мужчину во время комендантского часа, когда патрулировали улицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Когда патрульные заметили мужчину, тот не смог объяснить, что делал на улице. Кроме того, начал конфликтовать со стражами порядка. Он позвонил по телефону на 102. В своем заявлении сказал, что полиция нарушает его права. За это на нарушителя составили протокол о заведомо ложном вызове специальных служб.

Как сообщалось, в Генштабе не видят проблем и нарушений, когда повестки вручают на улицах и блокпостах. Вручают ведь не всем. А только тем военнообязанным, которые должны были явиться в территориальный центр комплектования и поддержки, но не появились и относительно них есть соответствующая информация в базе.

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