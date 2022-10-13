В Тернопольской области раздались взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях

В четверг, 13 октября, в Тернопольской области слышны звуки взрывов.
В Тернопольской области во время воздушной тревоги 13 октября раздались взрывы.
Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.
Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш призвал оставаться в укрытиях.
"Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация впоследствии", — отметил он.
Будьте осторожны. Не пренебрегайте личной тревогой. Находитесь в укрытиях.
Напомним, что в Черновицкой области также раздались взрывы. Информацию подтвердил глава области Руслан Запаранюк.
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