В Тернопольской области раздались взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях

В четверг, 13 октября, в Тернопольской области слышны звуки взрывов.

В Тернопольской области во время воздушной тревоги 13 октября раздались взрывы.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш призвал оставаться в укрытиях.

"Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация впоследствии", — отметил он.

Будьте осторожны. Не пренебрегайте личной тревогой. Находитесь в укрытиях.

Напомним, что в Черновицкой области также раздались взрывы. Информацию подтвердил глава области Руслан Запаранюк.