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В Тернопольской области раздались взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях

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В Тернопольской области раздались взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях

Фото: Фото из открытых источников

В четверг, 13 октября, в Тернопольской области слышны звуки взрывов.

В Тернопольской области во время воздушной тревоги 13 октября раздались взрывы.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш призвал оставаться в укрытиях.

"Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация впоследствии", — отметил он.

Будьте осторожны. Не пренебрегайте личной тревогой. Находитесь в укрытиях.

Напомним, что в Черновицкой области также раздались взрывы. Информацию подтвердил глава области Руслан Запаранюк.

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