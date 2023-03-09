В Тернопольской области рухнули обломки российских ракет: что известно

Ночью 9 марта на территории Тернопольщины, в Подгаецкой громаде, рухнули обломки российских ракет. Взрывом было повреждено пять зданий, одно из них жилое. Жертв и потерпевших нет.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"На территории Подгаецкой общины Тернопольского района зафиксировано падение обломков ракеты", — подчеркнул глава области.

Труш подчеркнул, что по результатам осмотра обломков взрывотехниками опасных частей не обнаружено. Впрочем, место происшествия может быть поражено остатками ракетного топлива. Сейчас на месте происшествия работают специалисты по установлению маркировки ракеты и сбора вещественных доказательств.

Ночная атака 9 марта

Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины 9 марта. Враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed. Уничтожены 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе.

В частности, оккупанты ударили по Киеву баллистическую ракету "Кинжалом". Ракета попала в объект инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночную ракетную атаку россиян. Глава государства выразил соболезнования родным погибших украинцев, а также подчеркнул, что ответственность за все содеянное их не минует.

В Золочевском районе Львовской области ракета оккупантов упала в жилой зоне. Число жертв в результате российской ракетной атаки возросло до 5 человек.

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