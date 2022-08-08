В Тернопольской области столкнулись два автомобиля: погибли парень и девушка (фото)

В воскресенье, 7 августа, около 10:00 в Тернопольской области произошла смертельная авария.

В ДТП погибли 23-летний молодой человек и 19-летняя девушка.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Авария произошла между селами Шибалин и Комаровка Бережанской громады. Там столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Skoda Octavia.

На месте аварии погибли 23-летний водитель и 19-летняя пассажирка Skoda. Они – жители Ивано-Франковской области.

Полиция задержала водителя Mercedes-Benz. Однако его и двух пассажиров, среди которых 10-летний мальчик, госпитализировали.

Правоохранители устанавливают причины аварии. Продолжается следствие.

Напомним, в Тернопольской области в субботу, 6 августа, произошла авария. В ДТП погибли три человека, еще три человека, среди которых есть 7-летний мальчик, госпитализированы.

Читайте также: