В Тернопольской области учатся более трех тысяч детей-переселенцев

В Тернопольской области учатся более трех тысяч детей-переселенцев

Работу в школах получили десять эвакуированных учителей.

В Тернопольской области 3072 ребенка, приехавших из регионов активных боевых действий, приобщились к обучению в школах.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной администрации Владимир Труш.

"Все детки записаны в соответствующий класс. Расписание уроков и учебные материалы", — рассказал председатель ОГА.

Кроме того, в области трудоустроились десять учителей-переселенцев. По словам Труша, в настоящее время в регионе временно находятся 217 педагогов.

Сейчас в школах региона длится вторая неделя обучения после преждевременных каникул. Образовательный процесс проходит в дистанционном формате.

Следует отметить, что в Минобразования решили для выпускников 11 классов отменить ДПА, ВНО и вступительные экзамены именно в 2022 году. По словам министра Шкарлета, механизм будет создан вроде ВНО без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует ни в каких коррупционных схемах.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 27-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 21 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

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