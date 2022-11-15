Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Тернопольской области во время воздушной тревоги раздались взрывы: подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1737
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Тернопольской области во время воздушной тревоги раздались взрывы: подробности

Фото: Associated Press

Воздушная тревога в Украине продолжается.

В Тернопольской области 15 ноября во время масштабной тревоги раздались взрывы. Это – работа ПВО.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"Над Тернопольщиной работает ПВО! Не выходите из укрытий!", — написал Труш.

По состоянию на 16.35 воздушная тревога в Украине продолжается. Украинцев призывают быть в укрытиях.

Масштабный ракетный обстрел Украины

Российские террористы во вторник, 15 ноября, снова масштабно обстреляли Украину ракетами. В Киеве россияне попали в два жилых дома на Подоле.

Также российские войска ударили ракетами по Кременчугскому району Полтавской области.

В Харькове в результате ракетной атаки россиян во вторник, 15 ноября, поврежден объект критической инфраструктуры.

Читайте также:

Заминированы целые села: саперы уже уничтожили сотни тысяч взрывных "сюрпризов" на Харьковщине

Заминированы целые села: саперы уже уничтожили сотни тысяч взрывных "сюрпризов" на Харьковщине

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1737
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация