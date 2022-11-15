В Тернопольской области во время воздушной тревоги раздались взрывы: подробности

Воздушная тревога в Украине продолжается.
В Тернопольской области 15 ноября во время масштабной тревоги раздались взрывы. Это – работа ПВО.
Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
"Над Тернопольщиной работает ПВО! Не выходите из укрытий!", — написал Труш.
По состоянию на 16.35 воздушная тревога в Украине продолжается. Украинцев призывают быть в укрытиях.
Масштабный ракетный обстрел Украины
Российские террористы во вторник, 15 ноября, снова масштабно обстреляли Украину ракетами. В Киеве россияне попали в два жилых дома на Подоле.
Также российские войска ударили ракетами по Кременчугскому району Полтавской области.
В Харькове в результате ракетной атаки россиян во вторник, 15 ноября, поврежден объект критической инфраструктуры.
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