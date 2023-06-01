В The Washington Post объяснили, почему Байден все чаще переступает красные линии Путина

Решение президента США Байдена в прошлом месяце помочь Украине получить истребители F-16 стало еще одним пересечением так называемой российской красной линии, которая, по словам Владимира Путина, сменит войну и втянет Вашингтон и Москву в прямой конфликт.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Несмотря на апокалиптические оговорки российского диктатора, Соединенные Штаты постепенно согласились расширить украинский арсенал ракетами Javelin и Stinger, ракетными установками HIMARS, передовыми системами противоракетной обороны, беспилотниками, вертолетами, танками M1 Abrams и, вскоре, истребителями четвертого поколения.

Официальные лица США говорят, что основной причиной не обращать внимания на угрозы Путина является сохранившаяся с первых дней войны динамика: президент России не выполнил предварительных обещаний наказать Запад за поставку оружия Украине. Его блеф придал лидерам США и Европы некоторую уверенность в том, что они могут продолжать это делать без тяжелых последствий, но насколько это остается одной из самых опасных неопределенностей в войне.

«Россия много лет обесценивала свои красные линии, говоря, что определенные вещи неприемлемы, а потом ничего не делала, когда они происходили», — сказал Максим Саморуков, эксперт из России Фонда Карнеги.

«Проблема в том, что мы не знаем фактическую красную линию. Это в голове одного человека, и это может меняться с каждым днем», — говорит он.

Официальные лица США говорят, что управление риском эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны для Байдена и его советников по внешней политике. Решая, какие новые системы вооружений предоставить Украине, они ориентируются на четыре ключевых фактора, сообщили чиновники.

«Им это нужно? Могут ли они этим воспользоваться? У нас это? Каким будет ответ России?», — сказал высокопоставленный чиновник Госдепа.

Чиновник сказал, что нежелание России принять ответные меры повлияло на расчет рисков у госсекретаря Энтони Блинкена, ключевого доверенного лица Байдена, который был влиятельным голосом, поощрявшим администрацию и союзников США делать больше для поддержки Украины.

«Вы учитываете это при принятии решений. Мы сделали это – не было эскалации или ответа – можем ли мы сделать следующее? Мы постоянно взвешиваем эти факторы, и это становится самым трудным решением, которое мы должны сделать», — сказал чиновник.

Как и Блинкен, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан также считал, что преимущества поставок большего смертоносного оружия в Украину преобладают риски эскалации, и активно работал с европейскими союзниками над предоставлением Украине F-16, сказал чиновник Белого дома.

Администрация Байдена "жонглировала" этими беспокойствами на фоне вопросов со стороны украинцев и «ястребов» в Конгрессе, разочарованных постепенным подходом и желающих, чтобы Байден двигался быстрее, посылая более передовое оборудование в Украину.

В начале вторжения России в феврале прошлого года Путин предупредил, что любая страна, пытавшаяся «помешать» его силам, должна знать, что ответ России будет немедленным и приведет к последствиям, которых вы никогда не видели в истории».

По мере того как война затянулась, предупреждения Путина и его подчиненных стали еще пафоснее, они угрожая ядерным апокалипсисом, если Россия столкнется с неудачами на поле боя.

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"Если Россия почувствует угрозу своей территориальной целостности, мы применим все имеющиеся в нашем распоряжении средства защиты, и это не блеф", — заявил Путин в сентябре прошлого года.

Дмитрий Медведев, являющийся заместителем главы мощного совета безопасности Путина, был более откровенным в январе. "Поражение ядерного государства в обычной войне может спровоцировать ядерную войну", — сказал он.

В то время как Путин бросил вызов Соединенным Штатам — приостановив участие в договоре о контроле над вооружениями, арестовав репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и решением суда приговорить звезду WNBA Бритни Гринер к девяти годам тюремного заключения, а затем обменял известного торговца оружием — он так и не решился военным чиновником ответить Вашингтону или его союзникам.

Но западные официальные лица понимают, что это не означает, что он никогда этого не сделает, особенно в условиях конфликтной эскалации.

Во вторник беспилотники нанесли удары по состоятельным районам Москвы, и один российский политик назвал это самой плохой атакой на столицу со времен Второй мировой войны. Украина отрицает свою причастность к таким ударам по территории России, а администрация Байдена заявила, что не разрешает и не поощряет такие атаки по России. Но Киев, похоже, доволен тем, что российские гражданские лица испытывают страх, с которыми украинцы живут уже больше года, поскольку украинские населенные пункты подвергаются постоянным российским ракетным и беспилотным атакам.

По словам официальных лиц США, возможным объяснением нежелания Путина ударить по Западу сокращение российской армии.

«Кажется, не в их интересах вступать сейчас в прямую конфронтацию с НАТО. Они не в состоянии это сейчас сделать», – сказал высокопоставленный чиновник США.

Генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, подсчитал в недавнем интервью Foreign Affairs, что Россия потеряла 250 000 военных убитыми и ранеными с начала ее полномасштабного вторжения, что является очень большими потерями для любого конфликта.

Путин заменил их на поле боя, сказал Милли, но это резервисты, «плохо управляемые, плохо обученные, плохо оснащенные, плохо обеспеченные».

По мере того как количество смертей россиян растет, Путин изменил свои военные цели: от захвата контроля над Киевом и обезглавления правительства президента Украины Владимира Зеленского до контроля и аннексии территории на востоке и юге Украины.

Тем не менее, официальные лица США остаются осторожными относительно того, что Россия, большой ядерный арсенал, может обострить ситуацию в Украине или где-либо. В прошлом году на фоне обострения беспокойства относительно того, что Россия рассматривает возможность развернуть ядерное оружие, чиновники Государственного департамента частно предупредили Москву о последствиях этого сообщения, после чего последовали публичные предупреждения.

Поскольку администрация Байдена учла такие риски, украинские лидеры, включая Зеленского, публично выразили свою обеспокоенность. Они утверждали, что замедление и задержка поставок вооружения продолжает кровопролитие, препятствуя способности Украины победить российскую армию и заставить прекратить войну.

Республиканские ястребы в Конгрессе заявили, что угроза российской эскалации даже не должна рассматриваться. Представитель Майкл Маккол из Техаса, глава Комитета Палаты представителей по иностранным делам, назвал администрацию «трусливой» за то, что она не послала тактические ракетные системы, известные как ATACMS. Это оружие с дальностью стрельбы примерно до 300 километров было в списке желаний Украины на протяжении почти всей войны.

"Каждый раз, когда администрация откладывала отправку Украине критически важной системы оружия, от "Стингеров" до "HIMARS" и "Брэдли", из-за опасений российской эскалации, было доказано, что они полностью и абсолютно ошибались", — сказал он в начале этого года .

Великобритания в начале мая одобрила передачу оружия подобной дальности, крылатых ракет воздушного базирования, известных как Storm Shadows.

Внутри администрации Байдена Пентагон считается более осторожным, чем Белый дом или Государственный департамент по отправке более серьезного оружия в Украину, но официальные лица отрицают, что страх перед эскалацией играет любую роль в их расчетах.

Министерство обороны сосредоточилось на том, что нужно Украине именно сейчас, сказал высокопоставленный чиновник Пентагона, который защищал позицию ведомства, поскольку амбициозные запросы Киева на протяжении всей войны выполнялись медленно или отклонялись. Чиновник рассказал о том, как Соединенные Штаты эволюционировали от предоставления противотанковых ракет, таких как Javelin, когда было ясно, что колонны российской военной техники вторгнутся, к отправке артиллерии, когда война переросла в ведущуюся из окопов кровавую дуэль — и многое другое. Последние обязательства, которые взял на себя Запад, касались поставок танков и истребителей F-16.

Прежде чем почти любое западное оружие или оборудование можно будет передать подразделениям, которые будут их использовать, украинские силы сначала должны научиться работать и обеспечивать работу оружия, которое они получают, сказал чиновник Пентагона.

Украинские власти в течение месяцев прошлого года постоянно просили предоставить зенитно-ракетные системы Patriot стоимостью в миллиарды долларов. Официальные лица США отвечали сдержанно, ссылаясь на тяжелое обучение персонала, техническое обслуживание и стоимость. Но, наконец, согласилась в декабре 2022 года после неоднократных российских ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украины. Одна из таких систем, подаренная Западом, была повреждена после российского удара в середине мая и нуждалась в ремонте.

Высокопоставленный чиновник из Министерства обороны отрицал предположение о том, что другие ведомства США стремятся сделать больше для помощи Украине, чем Пентагон. «Я думаю, что люди в Министерстве обороны имеют уникальное понимание того, что практически возможно, и как лучше поддерживать украинские вооруженные силы таким образом, чтобы это было эффективно на данный момент на поле боя», — сказал чиновник.

Несомненно готовность администрации Байдена пересечь красные линии Путина укрепила способность Украины защищать себя и отвоевывать территории на востоке и юге.

Напомним, ранее сообщалось, что среда, 31 мая, США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 300 млн долларов. Туда вошли системы ПВО и боеприпасы.

Кроме того, мы ранее информировали, что американский президент Джо Байден объявил военный пакет помощи Украине на 375 млн долларов.

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