В TikTok пользователи пытаются сорвать мобилизацию в Украине: "Воевать до последнего украинца"

В соцсети TikTok некоторые пользователи пытаются сорвать мобилизацию в Украине. Они распространяют нарратив, что украинским властям безразлично на жизнь своих граждан.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

Как отмечается, нарратив о том, что украинским властям безразлично на своих граждан Россия продвигает давно. Однако их подыграют даже украинские блоггеры.

“Центр стратегических коммуникаций получает в бот панические видео о том, что воевать будут все украинцы, включая женщин, пока население Украины не закончится. А депутаты вывезли своих друзей и родных из Украины, поэтому им не за что переживать. Такие заявления вредны и работают на ослабление украинской армии. Власть не имеет целью воевать "до последнего украинца" и борется за жизнь каждого своего гражданина. Но перед нами стоит вопрос сохранения государственности и независимости, мы сражаемся с сильным врагом, а потому и должны использовать все доступные ресурсы”, — рассказали в Центре.

Там также добавили, что манипулятивным является и тезис о депутатах, ведь и они взяли в руки оружие, чтобы защитить Родину.

"Так, согласно данным движения "Честно" за август 2023 года, более 500 депутатов разных партий защищают Украину в рядах Сил обороны", — подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, что в Украине подростки устраивали антисемитские провокации.

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