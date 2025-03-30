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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
737
Время на прочтение
1 мин

В Тисе обнаружили тело очередного утопленника: что известно

Вероятно, мужчина пытался таким образом пересечь границу с Украиной.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
В Тисе обнаружили утопленника

В Тисе обнаружили утопленника

Утром 30 марта во время мониторинга границы с Румынией пограничники обнаружили в реке Тиса тело человека. Правоохранители будут выяснять обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщает ГНСУ.

Как отмечается, утопленник находился в воде в 30 метрах от украинского берега. На место происшествия стражи порядка вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников Нацполиции.

"Личность утопленника сейчас устанавливается", - отметили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что львовянин заплатил 15 тысяч долларов за нелегальное пересечение границы, но вместо Венгрии оказался в смертельно опасном течении Тисы.

Дата публикации
Количество просмотров
737
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