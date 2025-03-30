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В Тисе обнаружили тело очередного утопленника: что известно
Вероятно, мужчина пытался таким образом пересечь границу с Украиной.
Утром 30 марта во время мониторинга границы с Румынией пограничники обнаружили в реке Тиса тело человека. Правоохранители будут выяснять обстоятельства произошедшего.
Об этом сообщает ГНСУ.
Как отмечается, утопленник находился в воде в 30 метрах от украинского берега. На место происшествия стражи порядка вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников Нацполиции.
"Личность утопленника сейчас устанавливается", - отметили в ведомстве.
Ранее мы писали о том, что львовянин заплатил 15 тысяч долларов за нелегальное пересечение границы, но вместо Венгрии оказался в смертельно опасном течении Тисы.