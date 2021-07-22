В ТКГ обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц, но заявили об отсутствии прогресса в других вопросах

В ТКГ обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц, но заявили об отсутствии прогресса в других вопросах

На Донбассе фиксируют увеличение использования тяжелого вооружения.

Участники гуманитарной рабочей группы ТКГ во время заседания накануне обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц и обсудили вопросы пропавших без вести и "процессуальное очистки" по уже освобожденных". Впрочем, прогресса в других вопросах достичь пока не удалось.

Об этом рассказала специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ по урегулированию на Донбассе Хайди Грау.

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В то же время она констатировал продолжающееся ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе. По ее словам, всеобъемлющее прекращение огня может быть достигнуто при условии, что "стороны проявят необходимую политическую волю, однако текущие консультации участников ТКГ не позволяют прийти к практическим решениям".

Насчет вопроса открытия новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье Луганской области, то участникам гуманитарной рабочей группы ТКГ договориться не удалось. Кроме того, она заявила, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений на Донбассе, а зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи Золотого "превращается в горячую точку".

"Приходится констатировать, что ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться: зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотого превращается в горячую точку. Кроме того, СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений", — сказала она.

Ранее ООН по правам человека посчитали общее количество жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014 года до 30 июня 2021 года.

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