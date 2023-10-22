В Токмаке "кадыровцы" снова терроризируют людей — "Атеш" рассказал подробности

"Кадыровцы" терроризируют жителей Токмака, Запорожской области. Так, оккупанты угрожают местным убийством и "отжимают" у них магазины.

Об этом сообщают агенты подпольного движения "Атеш".

"Храбрые" ахматовцы не участвуют в боевых действиях. Воют лишь мобилизированные, согнанные со всей россии. Но сами россияне оценивают их боевые качества крайне низко. Также отмечается повальное пьянство среди мобилизованных, которое приводит к преступлениям против местных жителей", — говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму нашли большое месторасположение войск РФ (фото и координаты).

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