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В Токмаке "кадыровцы" снова терроризируют людей — "Атеш" рассказал подробности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
706
Время на прочтение
1 мин
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В Токмаке "кадыровцы" снова терроризируют людей — "Атеш" рассказал подробности

"Кадыровцы"

Оккупанты продолжают террор жителей части временно оккупированной Запорожской области.

"Кадыровцы" терроризируют жителей Токмака, Запорожской области. Так, оккупанты угрожают местным убийством и "отжимают" у них магазины.

Об этом сообщают агенты подпольного движения "Атеш".

"Храбрые" ахматовцы не участвуют в боевых действиях. Воют лишь мобилизированные, согнанные со всей россии. Но сами россияне оценивают их боевые качества крайне низко. Также отмечается повальное пьянство среди мобилизованных, которое приводит к преступлениям против местных жителей", — говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму нашли большое месторасположение войск РФ (фото и координаты).

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