В Токмаке местные жители скорректировали огонь по оккупантам, грузившим боеприпасы

В Токмаке местные жители скорректировали огонь по оккупантам, грузившим боеприпасы

По информации фонда "Вернись живым", все россияне, разгружавшие 10 вагонов с боеприпасами, ликвидированы.

Неизвестные украинские патриоты успешно скорректировали огонь по оккупантам в Токмаке (Запорожская область).

Об этом пишет фонд "Вернись живым".

По информации фонда, весь личный состав россиян, разгружавших 10 вагонов с боеприпасами, ликвидирован. Официально о проведенной операции Генштаб ВСУ или Минобороны пока не упоминали.

Присоединиться к движению сопротивления и помочь уничтожать врага может любой желающий. В частности, это можно сделать через проект "Ищем врага".

"Если вы увидели вблизи собственного дома скопления врага и его техники – зафиксируйте точные дату и время, попробуйте посчитать количество будущего металлолома и передайте координаты специалистам: https://www.findokupant.com", – говорится в сообщении.

Напомним, что на оккупированных территориях Запорожья россияне принудительно проверяют жилье людей и просят сдать оружие.

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