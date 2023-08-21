В Токмаке оккупанты из Бурятии выгоняют местных из их домов – Генштаб

Оккупанты продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным населением.
В оккупированный Токмак Запорожской области прибыло новое подразделение захватчиков из Бурятии, которые сразу же начали издеваться над местными жителями.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 21 августа.
Оккупанты этого подразделения систематически проверяют местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах.
"В случае выявления отсутствия документов на регистрацию права проживания, отбирают все имущество и жилье под видом "конфискации" и физически издеваются над недовольными местными жителями", — отметили в Генштабе.
Ранее сообщалось, что в Крыму буряты-"волонтеры" ищут деньги на корову, чтобы прокормить оккупантов.
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