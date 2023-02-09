В Токмаке оккупанты сжигают тела своих погибших, местные жалуются на трупную вонь – Генштаб

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты пытаются взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 9 февраля.

Они продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях.

Купянском,

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Новопавловском.

Обстрелы гражданской инфраструктуры

Россияне в течение суток нанесли 41 авиационный и 3 ракетных удара, 2 из которых – по гражданской инфраструктуре Краматорска. Также они произвели 32 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Генштаб напоминает, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях ситуация остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Обстрелам подверглись районам более 20 населенных пунктов, в частности, Гай Черниговской области; Середина Буда, Бруски, Атинское, Степок Сумской области, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица, Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огненное поражение попали районы населенных пунктов Купянск, Песчаное, Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Северное, Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Богоявленко, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времивка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Чаривне Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов, в частности: Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Берегово и Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны Украины в течение этих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Силы противовоздушной обороны за текущие сутки сбили 3 беспилотника противника: 2 – типа "Орлан-10" и 1 – "Орион".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления противника, 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию противовоздушной обороны противника.

Оккупанты сжигают тела своих погибших бойцов

Российская армия продолжает нести потери. Для сокрытия количества погибших оккупантов на территории предприятия "Приднепровская Биотес" в городе Токмак Запорожской области захватчики обустроили мобильный крематорий.

Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью.

Ранее в Офисе президента сообщили, что новое наступление РФ, которого все ожидали, уже началось.

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