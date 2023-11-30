В Токмаке "прилетело" по штабу оккупантов: у врага – существенные потери (фото)

В оккупированном Токмаке на Запорожье 28 ноября был уничтожен штаб российских оккупантов во время проведения ими совещания. В результате атаки ликвидированы по меньшей мере 14 захватчиков, в том числе офицеры.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона 30 ноября.

Федоров отметил, что уже два дня подряд в Токмаке происходит "сверхмощная ликвидация врага".

"Уже известно, что произошло 28 ноября. У врага был уничтожен целый штаб. А точнее во время совещания, которое проводилось в штабе, там произошел взрыв и – по меньшей мере 14 погибших, среди которых большое количество офицеров", – рассказал мэр Мелитополя.

Он отметил, что вражеский штаб был расположен на территории детского сада, ведь россияне традиционно пытаются прикрываться гражданскими.

Уничтоженный штаб оккупантов в Токмаке/Фото: российские паблики

Кроме того, взрывы на территории Токамака и в окрестностях продолжались и 29 ноября.

"Именно там, где размещается враг, и именно там, где он концентрирует военную технику и личный состав. Поэтому на Запорожском направлении ликвидация врага продолжается", – сказал Федоров.

Уничтоженный штаб оккупантов в Токмаке/Фото: российские паблики

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К слову, по сообщению Генштаба ВСУ, оккупанты в Запорожском направлении пытаются восстановить утраченное положение, украинские войска отбивают вражеские атаки. В то же время, ВСУ дальше ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении и истощают врага вдоль всей линии фронта.

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