В Токмаке произошел "хлопок" на базе оккупантов: тела вывозят КамАЗами (видео)

В оккупированном Токмаке на Запорожье прогремели взрывы в ночь на 3 января, в результате которых российские оккупанты понесли потери.

Об этом сообщают местные паблики.

"Ночью во временно оккупированном Токмаке было громко. Как сообщают местные СМИ, прилетело по месту базирования оккупантов", — говорится в сообщении телеграмм-канала "Бердянск Сегодня".

В то же время канал "Риа-Мелитополь" со ссылкой на данные разведки сообщает, что расположение российских войск в Токмаке (а именно – в туббольнице) было "накрыто" артиллерией около 4:00.

Сразу после взрывов место "прилета" оцепила "полиция". К разрушенному зданию съехались пожарные, "скорые" и военная техника с краном для разборки завалов.

"Местные жители видели, как двухсотых в черных пакетах загружали в КаМАЗы с красными крестами и вывозили. В Токмаке опять вонизм невыносимый – в крематориях жгут трупы рашистов", – говорится в сообщении паблика.

Напомним, под утро 2 января в захваченном Мелитополе раздался громкий взрыв, о котором сообщил городской голова Иван Федоров. Он также предупредил оккупантов, что те должны наконец-то понять: пора бежать с оккупированных территорий.

Заметим, в ближайшее время могут быть освобождены Донецк, Мелитополь, Кременная и Сватово. Такую оценку дал военный эксперт Михаил Притула.

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