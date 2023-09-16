В Токмаке произошла "бавовна" на военной базе оккупантов — Федоров

В Такмаке прилетело по военной базе российских захватчиков.

Во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области на военной базе россиян произошла "бавовна".

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, "поздравления" от Сил обороны прилетели в месторасположение вражеской техники на окраине.

Иван Федоров также рассказал, что на этой неделе из Токмака коллаборанты эвакуировали "паспортный стол" и пообещали выдавать "паспорта РФ" в Мелитополе. Также из города были вывезены сотрудники ФСБ и часть администрации.

Однако говорить о том, что оккупанты готовят "жест доброй воли" пока не стоит.

Напомним, на Бахмутском направлении ВСУ успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.

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