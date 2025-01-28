В Торецке и Часов Яре продолжаются тяжелые бои: в ОТУ "Луганск" сообщили подробности

В Торецке и Часов Яре идут тяжелые городские бои, сложность которых состоит в том, что Силам обороны Украины трудно отслеживать место нахождения врага.

Об этом сообщил спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире "Мы — Украина".

Он отметил, что любые боевые действия в урбанизированной местности тяжелы. В частности, это связано с тем, что как ВСУ, так и вражеские войска сталкиваются с проблемами в отслеживании того, где и какие силы находятся.

"Городские бои тяжелы тем, что как врагу тяжело отслеживать, где находятся Силы обороны, так и нам тяжело видеть противника", — пояснил он.

Дмитрий Запорожец добавил, что в городах с многоэтажками, где на разных этажах могут находиться одновременно как наши силы, так и враг, ведутся очень сложные бои.

"В том числе из-за того, что враг активно применяет принцип минирования территории, может уничтожать подвалы или целые подъезды танковыми минами. В том числе используются такие средства поражения как дроны, сбросы, артиллерия и т.д. именно поэтому ситуация во Часов Яре и Торецке, где такие бои ведутся, сложна", — отметил Запорожец.

Напомним, ранее экссотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак предупредил о том, что в Донецкой области враг может устроить "котел", учитывая ситуацию в районе Часов Яра, Торецкая и Покровского выступления.