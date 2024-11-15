В Торецке продолжаются жесткие бои: ВСУ ликвидируют до сотни оккупантов ежедневно

В Торецке ведутся активные городские бои. Потери врага составляют 50–70 солдат каждый день, а в отдельные дни – до ста.

Об этом сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона "Единые новости".

Враг активно использует артиллерию и регулярно наносит авиаудары с применением десятков управляемых авиационных бомб.

"50-70 в среднем, в некоторые дни бывает больше. Представьте себе, насколько масштабны эти бои, и насколько они тяжелы для нас. Враг применяет артиллерию и постоянно авиаудары с десятками КАБов", — заявила Бобовникова.

Напомним, РФ может захватить два украинских города до конца года.

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