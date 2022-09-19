В Торезе развернули тренировочный лагерь для российских зеков, отправившихся на войну с Украиной – Генштаб

Заключенными будут доукомплектовывать подразделения 1 армейского корпуса, понесшие потери во время боевых действий.

Напуганные успешным наступлением ВСУ на Харьковщине, российские оккупанты пытаются удержать ситуацию под своим контролем и принимают для этого радикальные меры.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 19 сентября.

Так, командование 58 общевойсковой армии российских оккупационных войск провело собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении.

Захватчики отмечали важность удержания занятых позиций и недопущение прорыва Сил обороны вглубь оккупированной территории.

На полигоне близ города Торез, оккупанты развернули тренировочный лагерь для подготовки новоприбывших заключенных, которых привезли из мест лишения свободы. Зеками будут доукомплектовывать подразделения 1 армейского корпуса, понесшие потери во время боевых действий.

На временно захваченной территории Луганской области коллаборанты и лояльные оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов, активно сотрудничавшие с оккупационными властями, выезжают в РФ.

С собой они пытаются вывезти документы, подтверждающие их противоправную деятельность в составе самопровозглашенных органов власти.

Напомним, что ВСУ отразили атаки оккупантов, обстреляли опорные пункты россиян и уничтожили их технику.

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