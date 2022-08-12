"В традициях 30-х годов СССР": в Херсоне оккупанты провели серию ночных обысков и задержаний

В Херсонской области ночь на 12 августа была неспокойной: раздавались взрывы, а также российские захватчики провели серию обысков и задержаний в самом областном центре.

Однако ВСУ уже близко.

Об этом первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил в Сети.

"Ночь на Херсонщине прошла неспокойно. Кроме воздушной тревоги и сообщений о взрывах в районе Новой Каховки, в самом Херсоне есть информация о том, что орки снова провели серию ночных обысков/задержаний. Все в лучших традициях 30-х годов СССР", – говорится в опубликованной информации.

Соболевский отметил, что жители Херсонской области не так боятся звуков "прилетов", когда работают ВСУ, как шума мотора военного "Урала", ругательства с российским акцентом у себя во дворе и мыслей, за кем приехали на этот раз.

"Держитесь, друзья, ВСУ близко!" – подчеркнул заместитель председателя облсовета.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович вечером 11 августа сообщил, что оккупантам "прилетело" от ВСУ в Давыдов Брод и Новую Каховку.

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