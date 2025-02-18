В трех бригадах, воюющих на Кураховском направлении, сменили комбригов: что известно

В 33-й отдельной механизированной бригаде, 46-й отдельной аэромобильной бригаде и 35-й бригаде морской пехоты, воюющих на Кураховском направлении, сменили комбриги в конце января.

Об этом сообщает "Суспільне " со ссылкой на подтверждение пресс-офицеров, источники среди военных этих бригад и Генштаба.

Что известно о комбригах

В частности, полковник Дмитрий Палиса стал командиром 33 ОМБр, о чем "Суспільному" сообщили в пресс-службе бригады. Сам Дмитрий Палиса пока не комментирует свое предназначение.

Ранее Дмитрий Палиса воевал в должности заместителя командира батальона 30 ОМБр им. князя Константина Острожского. Он был одним из самых молодых комбатов в ВСУ и воевал за Лиман Донецкой области, а также участвовал в контрнаступлении на Харьковщине в составе четвертого отряда специального назначения 71-й отдельной егерской бригады ДШВ.

Дмитрий Палиса – брат заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы. В 2023-2024 годах он возглавлял 93 бригаду "Холодный Яр".

Ранее командиром 33 ОМБр был полковник Юрий Гупалюк, возглавлявший ОМБр в 2024 году.

С 2014-го он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области, в частности в боях за Славянск, Дебальцево и других. Был ранен во время боев за Авдеевку в 2015 году.

Комбригом 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ стал подполковник Дмитрий Капитула, о чем сообщили источники в военных бригадах.

Дмитрий Капитула был командиром одного из батальонов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. Он пока не прокомментировал свое назначение.

Комбриг заменил в должности полковника Виталия Золотарева, которого уволили в конце января 2024 года после оккупации Курахового.

Полковник Алексей Булахов возглавил 35-ю бригаду морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, о чем сообщили источники среди военных в бригаде. В пресс-службе бригады назначения пока не комментируют.

Булахов защищал Мариуполь и был освобожден из плена в сентябре 2022 года. До этого Алексей Булахов командовал воздушно-десантной службой 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского, а в марте 2020 года временно исполнял обязанности заместителя командира бригады.

В Генштабе подтвердили смену командиров бригад, однако причины смены не комментировали, добавили в "Суспільному".

Ранее специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко. написала, 46-я бригада больше года героически держала оборону Курахового, несмотря на нехватку сил и ресурсов. За это время боев только одна эта бригада отправила на восстановление семь вражеских бригад.

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