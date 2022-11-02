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В трех областях Укрнаины вводят экстренные веерные отключения — "Укрэнерго"

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В трех областях Укрнаины вводят экстренные веерные отключения — "Укрэнерго"

Фото: pixabay.com

Временные контролируемые ограничения необходимы для уменьшения нагрузки на сети.

Укрэнерго вводит вынужденные ограничения электроснабжения для всех категорий потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Об этом сообщает энергетическая компания на странице телеграмм.

Временные контролируемые ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян, пояснили в "Укрэнерго".

"Это позволяет энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей", — подчеркнули в компании.

Россия начала бить по объектам генерации электроэнергии

Страна-террористка Россия начала наносить ракетные удары по объектам генерации электроэнергии в Украине, пытаясь таким образом вывести из строя не сами электростанции, а издающие от них электричество трансформаторные подстанции. В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заверил, что, несмотря на вражеские атаки, энергосистема Украины полностью управляема, и отключения, которые сейчас применяются, управляемые.

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