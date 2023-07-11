В трех оккупированных городах на юге Украины прогремели сильные взрывы: последствия "бавовны" (фото)

Во вторник, 11 июля, в трех оккупированных городах на юге Украины раздались сильные взрывы. Речь идет о Бердянске, Скадовске и Токмаке.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Местные сообщают, что в оккупированном Бердянске Запорожской области 11 июля в очередной раз слышны сильные взрывы. Оккупанты заявляют о "работе ПВО", однако украинцы публикуют последствия "бавовны".

Взрывы в Бердянске / Фото: из соцсетей

Жители оккупированного Токмака также пишут о "прилетах".

Взрывы в Токмаке / Фото: из соцсетей

"Жаркое лето на юге Украины продолжается. Обильно пылает у оккупантов в Бердянске и Токмаке", — написал мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров.

Украинцы также пишут, что сильные взрывы были слышны в захваченном Скадовске Херсонской области. Местные пишут о по меньшей мере шести "прилетах".

Взрывы в Скадовске / Фото: из соцсетей

Напомним, в оккупированном Бердянске Запорожской области в гостинице, которую захватила Россия и поселила военное руководство оккупационной армии, в ночь на 11 июля прогремели взрывы. Предварительно там погиб оккупационный генерал Олег Цоков.

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