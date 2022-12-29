В трех районах Киева упали обломки сбитых ракет: что и где повреждено

В Киеве 29 декабря во время воздушной тревоги сработали силы воздушной обороны, обломки ракет упали в трех районах столицы. Есть повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

В городе с 06:01 продолжается тревога. Власти извещают о работе ПВО в городе.

Что известно о повреждениях:

Обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе,

повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе,

повреждена детская площадка в Печерском районе.

В КМВА отмечают, что ситуация в отношении пострадавших уточняется. Людей просят находиться в укрытиях и сохранять спокойствие.

Напомним, в Киеве во время "тревоги" сообщили, что были слышны взрывы. В пресс-службе Киевской городской военной администрации подтвердили работу ПВО в столице.

В Киеве могут возникнуть перебои со светом из-за ракетных атак. Мэр Виталий Кличко просит срядить телефоны и другие устройства, а также сделать запас воды.

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