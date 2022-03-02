В трех регионах начали бесплатно поставлять э/э больницам, армии и хлебозаводам

В трех регионах начали бесплатно поставлять э/э больницам, армии и хлебозаводам

Компания ДТЭК не будет выставлять счета за потребленную электроэнергию.

Энергокомпания ДТЭК начала бесплатно поставлять электроэнергию медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, а также производителям хлеба в Киеве, а также в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Украина переживает сложный период своей истории и бизнес приложит максимум усилий для помощи государству и населению. Кроме программы гуманитарной помощи и поддержки армии, с марта мы обеспечим все медицинские учреждения, ведомства силовых структур и производителей хлеба в трех регионах бесплатной электроэнергией", — сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В период военных действий компания не будет выставлять счета всем медицинским учреждениям – больницам, госпиталям и реабилитационным центрам в этих регионах.

Также бесплатно электроэнергию будут получать учреждения силовых структур – Службы безопасности Украины, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и других ведомств, обеспечивающих безопасность и общественный порядок.

Напомним, облэнерго не будут отключать потребителей за неуплату во время военного положения.