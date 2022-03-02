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В трех регионах начали бесплатно поставлять э/э больницам, армии и хлебозаводам

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В трех регионах начали бесплатно поставлять э/э больницам, армии и хлебозаводам

pixabay.com

Компания ДТЭК не будет выставлять счета за потребленную электроэнергию.

Энергокомпания ДТЭК начала бесплатно поставлять электроэнергию медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, а также производителям хлеба в Киеве, а также в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Украина переживает сложный период своей истории и бизнес приложит максимум усилий для помощи государству и населению. Кроме программы гуманитарной помощи и поддержки армии, с марта мы обеспечим все медицинские учреждения, ведомства силовых структур и производителей хлеба в трех регионах бесплатной электроэнергией", — сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В период военных действий компания не будет выставлять счета всем медицинским учреждениям – больницам, госпиталям и реабилитационным центрам в этих регионах.

Также бесплатно электроэнергию будут получать учреждения силовых структур – Службы безопасности Украины, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и других ведомств, обеспечивающих безопасность и общественный порядок.

Напомним, облэнерго не будут отключать потребителей за неуплату во время военного положения.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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