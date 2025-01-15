В Третьей штурмовой объяснили, почему держать фронт только на характере пехотинца уже не получится

Жорин призывает к системным изменениям в армии, "поскольку неизвестно куда Россия успеет дойти за это время".

Украинская армия столкнулась с большой проблемой. Она не может дальше держаться "на плечах пехотинцев", которые расплачиваются за ошибки командования.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

"Учитывая все проблемы в управлении войсками, мы все это время вытащили исключительно на плечах пехотинца. Который своей храбростью и победой перекрывал ошибки старшего командования. Поэтому как-то ехало", – говорит Жорин.

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Военный отметил, что почти за три года великой войны пехота крайне устала. Бригады не имеют обычных ротаций и находятся на фронте без отдыха. Он обращается к командованию, что "выезжать на характер пехотинца" уже не получится.

"На самом деле, не столь важно, будет ли "перемирие" или пауза в войне – и когда оно будет. Важно, в каком состоянии мы дойдем, где будет проходить линия боевого столкновения. Откладывать системные изменения в армии нельзя, потому что неизвестно куда Россия успеет дойти за это время", – подытожил Жорин.

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