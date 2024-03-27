В Третьей штурмовой ошеломили ситуацией на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении удалось снизить динамику наступательных действий врага, однако это не означает, что россияне пресекли попытки наступления.

Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

“На данный момент на Авдеевском направлении удалось снизить динамику наступательных действий врага. Всем широким фронтом здесь он не может наступать, вынужден локализовать свои атаки», – написал он.

Однако он отметил, что это не значит, что россияне пресекли попытки наступления.

«При этом, если мы уже давно привыкли, что им плевать на потери личного состава, то сейчас им уже и на потери техники пох***. Каждый день уничтожается безумное количество и пехоты, и техники, но существенно на планы врага это не влияет”.

Напомним, под Авдеевкой оккупационные войска России понесут колоссальные потери в живой силе и технике.

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