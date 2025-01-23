В Третьей штурмовой отреагировали на видео расстрела украинских пленных

Нам очень нужна реакция мира и ответственность для виновных.

По словам военного Максима Жорина, расстрелы на камеру наших пленных уже стали как бы "обычным" явлением. Нет срочного собрания ООН, заявлений Красного Креста.

Об этом написал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Даже слов беспокойства и осуждения уже не услышать. В который раз задаюсь вопросом, нужны такие "мощные" структуры тогда", — риторически спросил Жорин.

Ранее омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на очередной расстрел украинских бойцов российскими оккупантами. Он подчеркнул, что Украина нуждается в справедливости и ответственности для тех, кто совершает преступления и не соблюдает никаких норм.

Читайте также: