В Третьей штурмовой рассказали, как разговоры о перемирии влияют на бойцов

По мнению Жорина, информационный фон вокруг процесса переговоров оказывает влияние на инициативу, силу и энергию воевать.

Информационный фон вокруг процесса переговоров и вероятного перемирия оказывает негативное влияние на военных – даже на наиболее мотивированных бойцов.

Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram.

"Очевидно, что в каком-то виде (пока вообще неясно в каком) перемирие будет. Но весь этот информационный фон, который мы видим вокруг процесса переговоров, оказывает большое влияние даже на наиболее мотивированного бойца. Влияет на инициативу, силу и энергию воевать", – пишет Жорин.

Офицер откровенно заявляет, что далеко не все в армии – добровольцы. И часто людям так сложно найти в себе силы бороться.

"Но эта ситуация оказывает негативное влияние и на добровольцев. Как минимум, когда видишь, что почти все новости посвящены обсуждению предстоящего перемирия, а на фронте наблюдаешь совершенно другую картину — это не может не за***вать", — говорит заместитель командира 3-й ОШБр

Поэтому Жорин призывает выстроить правильную коммуникационную стратегию государства и мотивационную работу с гражданским и военными.

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