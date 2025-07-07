В Третьей штурмовой рассказали, как удары РФ по ТЦК влияют на мобилизацию

Разбор на месте попадания по ТЦК Полтавы.

Реклама

В Третьей отдельной штурмовой бригаде считают, что удары российских войск по территориальным центрам комплектования (ТЦК) направлены не столько на снижение мобилизационного потенциала, сколько на эмоциональное разъединение украинского общества.

Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"В РФ всегда очень успешно получалось работать в нашем инфопространстве. Играя на общественно чувствительных темах, усугубляя внутренние конфликты", - сказал Жорин.

Реклама

По его словам, непосредственно на мобилизацию такие удары не оказывают большого влияния, однако оказывают значительное влияние на общественные настроения.

"Не думаю, что удары по зданиям ТЦК сильно влияют на общую мобилизацию. А вот на эмоции людей очень влияют, ведь тема работы ТЦК является наиболее конфликтной на сегодняшний день", - подчеркнул он.

Жорин считает, что Россия пытается вызвать одобрение своих атак среди части украинцев, используя эмоционально чувствительную тематику.

"Они рассчитывают на одобрение своих действий самими украинцами, тем самым еще больше разъединяя наше общество. И у них это неплохо получается, потому что положительные брани под новостями о прилетах в ТЦК не только сами боты ставят", - отметил он.

Реклама

Напомним, последнюю неделю российские войска начали целенаправленно избивать по территориальным центрам комплектования в разных регионах Украины. Как отмечают военные, это сродни скоординированной кампании врага по срыву мобилизационного процесса.

Также напомним, что российские войска 7 июля атаковали беспилотниками здание Харьковского областного ТЦК и СП, а также попали вблизи здания Запорожского областного военкомата.

В результате атаки РФ на Запорожье возросло количество пострадавших. Так, из-за вражеского удара ранения получили 17 человек.