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В Третьей штурмовой рассказали о новой стратегии РФ на фронте
Жорин уверяет, что каких-либо существенных успехов на Сумском направлении враг не имеет.
Наступление РФ на Сумщину не повод для панических настроений. Ведь попытки россиян прорвать границу, работа вражеских ВРГ и обстрелы проходят там постоянно.
Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram.
По его информации, по состоянию на сегодняшний день кардинальных изменений и каких-либо существенных успехов враг на Сумском направлении не имеет.
«Другой вопрос — это планы и нынешняя стратегия РФ. Они пытаются растянуть линию боевого столкновения, перебрасывая силы на разные направления и открывая новые участки боевых действий. Просто нужно быть готовыми к разным событиям и быть в курсе актуальной ситуации», — подытожил Жорин.
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю на 30% увеличилось интенсивность штурмовых действий россиян на приграничные Сумщины.