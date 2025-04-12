В Третьей штурмовой рассказали о новой стратегии РФ на фронте

Максим Жорин

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Наступление РФ на Сумщину не повод для панических настроений. Ведь попытки россиян прорвать границу, работа вражеских ВРГ и обстрелы проходят там постоянно.

Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram.

По его информации, по состоянию на сегодняшний день кардинальных изменений и каких-либо существенных успехов враг на Сумском направлении не имеет.

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«Другой вопрос — это планы и нынешняя стратегия РФ. Они пытаются растянуть линию боевого столкновения, перебрасывая силы на разные направления и открывая новые участки боевых действий. Просто нужно быть готовыми к разным событиям и быть в курсе актуальной ситуации», — подытожил Жорин.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю на 30% увеличилось интенсивность штурмовых действий россиян на приграничные Сумщины.