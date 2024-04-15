В Третьей штурмовой резко отреагировали на слова Макрона об "олимпийском перемирии"

Жорин рассказал, как Франция и другие страны могут помочь миру в Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется договориться о прекращении огня в Украине, Израиле и Судане в период Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отреагировал на идею французского президента.

«Единственный вариант для Франции или любой другой страны посодействовать миру в Украине, хорошо известный тому же Макрону — отправить нам средства ПВО, технику, а можно и военный контингент. Тем более, что французское общество, судя по соцопросам, готово к этому”, — отметил Жорин.

Офицер подчеркнул, что очередная инициатива о прекращении огня на определенный период – "это уже даже не смешно".

“Позд***жа за эти 10 лет мы слышали достаточно. Видимо, Западу хочется извлечь сотый урок о том, что россияне демонстративно нарушают все обещания, унижая тех, кто в них поверил”, — добавил Жорин.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о своей инициативе по прекращению огня в основных конфликтах, продолжающихся в мире, в частности в Украине, на время проведения Олимпийских игр-2024 и рассчитывает на помощь президента Китая Си Цзиньпиня в этом вопросе.

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