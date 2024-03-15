В Третьей штурмовой сделали обнадеживающее заявление о ситуации на Авдеевском направлении

Несмотря на количественное преимущество, у противника нет возможности одновременно наступать по всей линии столкновения, поэтому он концентрирует большинство усилий именно на Донецком направлении.

Украинские защитники замедлили наступление врага на Авдеевском направлении, но сказать, что ситуация стабилизирована, нельзя.

Об этом сообщил командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБ ВСУ Дмитрий Кухарчук в эфире "Эспрессо".

“Враг сосредоточил свои силы на Авдеевском направлении еще 5-6 месяцев назад, когда задался целью продвижения на этом участке. Сегодня здесь главное направление удара противника после операции по Авдеевке. Происходит то, что на три бригады наступает боеспособная армия противника, состоящая из нескольких дивизий. Противник пытается создать преимущество в силах и средствах в коэффициенте от 1 до 10”, — говорит военнослужащий.

“Не могу сказать, что полностью ситуация у нас стабилизирована, но мы замедлили темп наступления захватчиков, держим рубежи, враг несет здесь очень большие потери. Однако ситуацию стабильной я сегодня еще назвать не могу”, — отметил он.

По словам Дмитрия Кухарчука, враг синхронизирует свои наступательные возможности по всей линии боевого столкновения — это касается не только Донецкого направления.

"Но следует понимать, что, несмотря на количественное преимущество, у противника нет возможности одновременно наступать по всей линии столкновения, поэтому он концентрирует большинство усилий именно на Донецком направлении — это касается непосредственно Авдеевского и Красногоровского направлений", — отметил он.

"Стоит отметить, что враг начал применять тактику вагнеровцев, но на уровне армии РФ — мясные штурмы постоянно сменяются штурмами на бронетехнике, чтобы создавать постоянное давление. С одной стороны противник несет колоссальные потери, а с другой — имеет тактический оперативный успех. Вопрос в том, как надолго их хватит и как мы будем устойчивы. Наши бригады на этом направлении стойко удерживают оборону", — резюмировал военный.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Авдеевском направлении противник сосредоточил основные усилия. Уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке.

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